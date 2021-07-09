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МВД разработало единый документ для пребывающих в России мигрантов

  /   Обновлено: 09 июля 2021 01:36
Общество
МВД разработало единый документ для пребывающих в России мигрантов
Невские Новости

Москва, 9 июля. Мигранты для легального нахождения в России будут получать единый документ с электронным носителем, который будут выдавать на десять лет.

Согласно новому законопроекту, въезжающий на территорию России иностранный гражданин для длительного пребывания в стране должен подать соответсвующее заявление. По истечению срока действия документа, он подлежит к замене, пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Для получения удостоверения мигрант должен предоставить сведения о своем здоровье. Необходимо наличие полиса добровольного или обязательного медицинского страхования. При этом лица без гражданства смогут получить документ на основе сведений государственной информационной системы.

Недавно вице-премьер Татьяна Голикова распорядилась о создании единого реестра бездомных, проживающих в России. Задачу поручено выполнить Минтруду РФ и МВД.

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