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Российские водители назвали любимые направления в музыке
Общество
Российские водители назвали любимые направления в музыке
unsplash.com  /  Barna Bartis

Москва, 9 июля. Наиболее популярными музыкальными направлениями у автовладельцев в России стали попса и рок. За первые два варианта проголосовали 50% и 45% водителей соответственно.

Третье место с результатом 30% заняла классическая музыка. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисами «СберАвто» и «СберЗвук», передают «Известия».

Поп-музыку чаще всего выбирают водители седанов, в большинстве случаев предпочтение отдается зарубежным исполнителям. Владельцы внедорожников выбирают рок в исполнении иностранных и отечественных музыкантов. Среди водителей хэтчбеков самым популярным вариантом стали поп и другая музыка.

«РГС Банк» ранее выяснил, сколько российских водителей готовы купить подержанный автомобиль из-за рубежа. Соответствующий опрос был приурочен к началу действия новых правил проверки безопасности и сертификации ввозимых в страну машин с пробегом.

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