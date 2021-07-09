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Российские власти обсудили промышленный потенциал Чечни

  /   Обновлено: 09 июля 2021 00:36
Экономика
Российские власти обсудили промышленный потенциал Чечни
minec-rd.ru  /  Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан

Москва, 9 июля. Вопросы развития Чеченской Республики в ходе встречи обсудили Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и глава правительства Чечни Муслим Хучиев.

Сейчас в Чечне сохраняется высокий темп развития промышленности, в частности производство стройматериалов и машиностроительная отрасль. Республика также преуспевает в пищепроме.

Ситуация в то же время осложнена ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией коронавирусной инфекции. При этом правительство смогло вывести регион на третье место по объему ВРП. Отдельно Мантуров и Хучиев обсудили освоение Новоялтинского железорудного месторождения.

Ранее действующим главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым были поданы документы на участие в местных выборах. Жители выбирают его уже 14 лет подряд.

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