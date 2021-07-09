Российские власти обсудили промышленный потенциал Чечни

Москва, 9 июля. Вопросы развития Чеченской Республики в ходе встречи обсудили Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и глава правительства Чечни Муслим Хучиев.

Сейчас в Чечне сохраняется высокий темп развития промышленности, в частности производство стройматериалов и машиностроительная отрасль. Республика также преуспевает в пищепроме.

Ситуация в то же время осложнена ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией коронавирусной инфекции. При этом правительство смогло вывести регион на третье место по объему ВРП. Отдельно Мантуров и Хучиев обсудили освоение Новоялтинского железорудного месторождения.

Ранее действующим главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым были поданы документы на участие в местных выборах. Жители выбирают его уже 14 лет подряд.