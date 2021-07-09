Моуринью сорвал шелестящую пленку с окна во время пресс-конференции

Рим, 9 июля. Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прервал пресс-конференцию из-за шелестящей пленки на окне, которая мешала общаться с журналистами.

При этом специалист не стал жаловаться и просить персонал обеспечить комфортные условия. Он встал со своего места и самостоятельно устранил проблему, после чего продолжил брифинг.

О новом месте работы португальского тренера стало известно 8 июля после официального назначения. До этого Моуринью тренировал английский «Тоттенхэм».

Недавно определились финалисты Евро-2020. За главный трофей престижного межнационального турнира поборются сборные Италии и Англии.