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Моуринью сорвал шелестящую пленку с окна во время пресс-конференции

  /   Обновлено: 09 июля 2021 00:31
Спорт
Моуринью сорвал шелестящую пленку с окна во время пресс-конференции
Global Look Press  /  Han Yan/XinHua

Рим, 9 июля. Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прервал пресс-конференцию из-за шелестящей пленки на окне, которая мешала общаться с журналистами.

При этом специалист не стал жаловаться и просить персонал обеспечить комфортные условия. Он встал со своего места и самостоятельно устранил проблему, после чего продолжил брифинг.

О новом месте работы португальского тренера стало известно 8 июля после официального назначения. До этого Моуринью тренировал английский «Тоттенхэм».

Недавно определились финалисты Евро-2020. За главный трофей престижного межнационального турнира поборются сборные Италии и Англии.

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моуринью пленка пресс конференция
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