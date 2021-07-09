Мясников опроверг мнение американского врача о последствиях вакцинации

Москва, 9 июля. Член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф Меркола рассказал о серьезных побочных эффектах западных вакцин от коронавируса, которые могут проявиться через несколько лет.

Данные он изложил в статье для сайта LewRockwell. Однако уточнить, насколько реальны данные американского медика, «Царьград» попросил российского врача и телеведущего Александра Мясникова.

«Дело в том, что сейчас время, когда всякая нечисть поднимает голову. Меркола — известный активист-антивакцинатор», — ответил специалист.

По словам Мясникова, его американский коллега уже давно не занимается врачебной практикой, а лишь пишет книги. Сам же Меркола по специальности остеопат, а не доктор медицины, отметил российский врач.

Недавно замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что следует воздержаться от половых актов при вакцинации от COVID-19. Мясников опроверг это мнение, назвав его непрофессиональным.