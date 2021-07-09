Шмыгаль призвал Европу и Украину объединиться против «СП-2»

Киев, 9 июля. Газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет достроен, поскольку он наносит вред Украине и Европе. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства назвал «СП-2» политическим проектом Москвы, который усилит зависимость Запада от российского газа. Его реализация упрочит позицию России на международной арене, пишет телеканал «Царьград».

«По моему мнению, оснований для утверждений о скором окончании строительства «Северного потока — 2» нет», — заявил Шмыгаль.

Украина, по его словам, понесет огромные убытки, если газопровод будет запущен. Премьер призвал Киев и Брюссель объединить усилия по противодействию «Северному потоку — 2».

Шмыгаль уже не первый раз делает неоднозначные, а порой даже одиозные заявления. Так, например, глава украинского правительства недавно назвал Вооруженные силы Украины одной из самых сильных армий в Европе.