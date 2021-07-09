ВОЗ отказалась называть штамм коронавируса АТ.1 «российским»

Москва, 9 июля. Выявленный в январе текущего года штамм коронавируса АТ.1 не будет называться «российским». Такое решение было принято Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Штамм коронавируса АТ.1 был зафиксирован на территории России полгода назад. Специалисты ВОЗ включили его в список для мониторинга и ведут наблюдение за ним с 9 июня. В организации отметили, что решили не привязывать название мутации к конкретной стране, чтобы избежать стигматизации.

В список мониторинга ВОЗ входят несколько мутаций коронавируса, выявленных в разных странах. Туда включены штаммы из Бразилии, Великобритании, России, Индонезии, США, Филиппин и других государств.

В США ранее заявили, что половина заражений коронавирусом в стране по итогам июля приходятся на дельта-штамм. Последний впервые был зафиксирован в Индии и отличается высокой заразностью.