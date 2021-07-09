Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 01:41
01:41
Общество
МВД разработало единый документ для пребывающих в России мигрантов
01:37
Общество
Молодые семьи Красноярска на счастье фотографируются с черными грифами
01:36
Общество
Геймеры убили 13 миллиардов виртуальных врагов в Cyberpunk 2077
01:35
Технологии
Новая утечка воздуха произошла на МКС
01:29
Общество
Новые штрафы за загрязнение воздуха появятся в российском КоАП
01:11
Общество
«Круэлла» и «Топи» попали в список лучших фильмов и сериалов полугодия
01:00
Происшествия
Мощные ливни в Крыму привели к неконтролируемым оползням
00:51
Общество
Власти Петербурга анонсировали расширение прививочной сети
00:51
Политика
Клод Жозеф будет временно исполнять обязанности президента Гаити
00:49
Общество
Губернатор Мурманска Чибис заявил об отсутствии «Спутника Лайт» в регионе
Все новости

ВОЗ отказалась называть штамм коронавируса АТ.1 «российским»

  /   Обновлено: 09 июля 2021 00:12
Общество
ВОЗ отказалась называть штамм коронавируса АТ.1 «российским»
rosminzdrav.ru  /  Министерство здравоохранения Российской Федерации

Москва, 9 июля. Выявленный в январе текущего года штамм коронавируса АТ.1 не будет называться «российским». Такое решение было принято Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Штамм коронавируса АТ.1 был зафиксирован на территории России полгода назад. Специалисты ВОЗ включили его в список для мониторинга и ведут наблюдение за ним с 9 июня. В организации отметили, что решили не привязывать название мутации к конкретной стране, чтобы избежать стигматизации.

В список мониторинга ВОЗ входят несколько мутаций коронавируса, выявленных в разных странах. Туда включены штаммы из Бразилии, Великобритании, России, Индонезии, США, Филиппин и других государств.

В США ранее заявили, что половина заражений коронавирусом в стране по итогам июля приходятся на дельта-штамм. Последний впервые был зафиксирован в Индии и отличается высокой заразностью.

Вернуться назад

воз коронавирус штамм коронавируса
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru