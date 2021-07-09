Парламент Косово проголосовал за обвинение сербов в геноциде в Сребренице

Парламентским большинством в Приштине была принята резолюция по Сребренице, согласно которой Сербия обвиняется в совершении геноцида против боснийских мусульман. Она стала второй резолюцией, принятой в странах региона. В июне 2021 года такой же документ был одобрен парламентом Черногории.
Политическое насилие
Примечательно, что в начале дебатов по данному вопросу депутаты от главной партии сербов, живущих на территории непризнанной республики Косово — «Сербского списка» — покинули зал заседаний.
В опубликованном проекте резолюции говорится, что «после насильственной оккупации Сребреницы, которая находилась под защитой ООН, вооруженными силами боснийских сербов при поддержке и подстрекательстве со стороны тогдашнего режима Республики Сербии, 11 июля 1995 года более 8 000 боснийцев были убиты в плановом порядке, большое количество женщин было изнасиловано, а более 25 000 пожилых людей, женщин и детей были насильственно изгнаны».
В проекте документа со ссылкой на ряд международных документов и резолюций по правам человека также сказано, что этот инцидент «можно назвать актом геноцида».
Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал это решение самопровозглашенного государства, заявив, что можно ожидать «потока» резолюций почти во всех парламентах в регионе, «чтобы показать, что сербы совершили геноцид».
Он добавил, что в истории останется тот факт, что первый подобный документ был принят парламентом в Подгорице.
«Такие резолюции продолжат принимать. Мы можем избежать их появления в парламентах некоторых стран благодаря дружеским отношениям, но многие будут и дальше осуществлять это своеобразное политическое насилие над сербами», — сказал Вучич
При этом лидер страны указал и на враждебные внутренние силы в стране, которые работают против своего же народа.
«В Сербии много тех, кто хотел бы, чтобы Белград в этом смысле обогнал Подгорицу, но они, к счастью, еще не у власти».
Говоря о переговорах с Приштиной, сербский лидер сказал, что почти уверен, что они не заинтересованы в выполнении обязательства по созданию Сообщества сербских муниципалитетов.
«Я благодарен Мэттью Палмеру (представителю Госдепартамента США. — Прим. ФАН) и представителям американского посольства, которые говорят о необходимости выполнения соглашения», — подчеркнул Вучич.
Демонизация сербов
Данный шаг является очередной акцией с целью демонизации сербов как народа. Таким мнением с корреспондентом международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах поделился непосредственный участник боевых конфликтов на территории Боснии и Хорватии 1990-х годов, кинорежиссер и публицист Драгослав Бокан.
«С самого начала албанским подходом к вопросу статуса Косово и отношениям с Сербией являлась прямая агрессия. Агрессия на нашу суверенную территорию, с попытками захватить ее, заручившись поддержкой Запада — а именно США, НАТО и ЕС. От них никогда не исходило даже попытки диалога, разговора, компромисса. Все заявления же о диалоге были только ширмой, и за ними стояла лишь необходимость оккупации с помощью крупных мировых сил, которые и были «ментором». Именно они представляли остальным демократическим странам информацию, но только ту, которая была им полезна.
Таковы правила медиавойны, которую никто не признает, но которая продолжается. Мы наблюдаем постоянную игру в отношении КиМ, когда пытаются показать, что речь идет о неком споре, который можно решить путем диалога. Но мы говорим о террористическом захвате территории суверенного государства, ее насильственном отделении. О каком диалоге может быть речь?
Косово и Метохия для сербов — это ведь не просто территория, это глубинный код нашего существования как нации. Это то же самое, что Иерусалим для евреев, это наша «Святая земля». И наша государственность, культура, Церковь — все то, что делает нас сербами, находится на этой земле.
Потеря Косово означает только одно — конец Сербии, которая идет от святых Саввы и Стефана Первозванного, которая боролась за свободу, блестяще воевала в Первой и Второй мировых войнах против зла. Ее бы уже не осталось, если бы мы когда-то признали бы Косово как независимое государство и позволили бы ему получить место в ООН. Это было бы самоубийством для нашей страны», — подчеркнул Бокан.
Причиной же этой яркой сербофобии является, по мнению эксперта, ментальная, братская близость сербов и русских.
«Сербофобия является продолжением русофобии и наоборот. Это связанные вещи. И то, что нас называют часто «Малой Россией» на Балканах, независимо от того, какая идеология царит в России, является ли она республикой или монархией, или социалистическим государством, говорит о многом. Несмотря на то, что Москва чаще помогала Болгарии, суть наших связей лежит вне политики, это нечто такое большое, важное и непобедимое... Угрозы против России в нашей стране невозможны», — отметил Бокан.
На вопрос о том, кто истинный автор подобных резолюций и является ли он одним и тем же ли лицом, режиссер ответил положительно.
«Сребреница — это общий код перекраивания истории. Это примерно то же, что происходит, когда на торжества по случаю победы во Второй мировой не приглашается главный победитель — Россия. Проигравшие страны участвуют в этом мероприятии, а Россия, которая внесла самый большой вклад в дело победы над фашизмом, понесла самые большие потери населения — нет.
Это и есть переписывание истории. А история со Сребреницей — новая фаза этого процесса. Из всех трагических событий было выбрано только одно, и сербов обвиняют в геноциде, что в принципе не правильно.
Геноцид по ряду признаков — количеству жертв и пострадавших, причинам смерти — совсем другая вещь. И это не этническая чистка — обратите внимание, что женщины и дети были вне конфликта, им дали возможность покинуть территорию, ни один ребенок не погиб. Это само по себе противоречит концепции этнических чисток и геноцида.
При этом никто не хочет говорить о том, что было до Сребреницы, что случилось за два-три года в этом регионе, который этнически был полон сербов. А сейчас сербов там нет практически. Они страшно пострадали от мусульман, там убивали детей. Но это стараются забыть, и создать «новое будущее», где немцы, хорваты, боснийцы — хорошие, а русские и сербы — плохие. Работает пропаганда, и к сожалению, уже никого не интересует, что здесь происходило в реальности», — подчеркнул режиссер.
Бокан считает, что главная польза, которую получают недоброжелатели и истинные «кукловоды» Приштины из осуждения сербов — разрушение представлений у молодежи, в том числе и сербской, о своей стране. Это делается через применение так называемой «мягкой силы».
«Запад не глуп. Он может быть безумен, бесноват в своих амбициях. Запад технично разрушает самое главное — душу народа — через свои организации, которые занимаются внутренними вопросами. Они поддерживают «пятые колонны», внутренних врагов, псевдоопозицию, которая все делает по приказу иностранных лидеров.
Они пытаются сделать все, чтобы победить нас без борьбы как таковой. Через заблудшую интеллигенцию, выросших на чужой культуре детей, новые поколения они хотят лишить нас суверенитета. Если вы заставляете народ использовать чужие музыку, фильмы, обычаи и традиции — он легко забудет свое.
Запад делает свою работу через сказки о демократии в СМИ, о свободах и правах человека. Посмотрите, как последнее заменяет существовавшее у славян коллективное право, ощущение единения... все теперь строится на индивидуальности, самости. А ведь важно другое — наша свобода выбора как страны, наша возможность защитить свой суверенитет, страну, веру, традиционную семью, Церковь. Уничтожьте все это — и вы легко овладеете и территориями. Поэтому то, что мы видим, есть типичный конфликт двух ментальностей — славянской и западной.
Очень хорошо, что Россия подчас жестко борется с иноагентами, которые часто выступают как разрушители семейных устоев, призывая ко всяческим отклонениям и извращениям. Россия — огромный образец для нас, она имеет суверенитет, ядерный потенциал, силу и мощь. И она может сказать то, о чем мы, сербы, только думаем, а наша власть часто вынуждена скрывать свои мысли и размышления и говорить с Западом дипломатическим языком. Мы не в той позиции, в которой можем категорически выступать против какого-то навязывания извне», — подчеркнул Бокан.