Парламент Косово проголосовал за обвинение сербов в геноциде в Сребренице

Парламентским большинством в Приштине была принята резолюция по Сребренице, согласно которой Сербия обвиняется в совершении геноцида против боснийских мусульман. Она стала второй резолюцией, принятой в странах региона. В июне 2021 года такой же документ был одобрен парламентом Черногории.

Политическое насилие

Примечательно, что в начале дебатов по данному вопросу депутаты от главной партии сербов, живущих на территории непризнанной республики Косово — «Сербского списка» — покинули зал заседаний.

В опубликованном проекте резолюции говорится, что «после насильственной оккупации Сребреницы, которая находилась под защитой ООН, вооруженными силами боснийских сербов при поддержке и подстрекательстве со стороны тогдашнего режима Республики Сербии, 11 июля 1995 года более 8 000 боснийцев были убиты в плановом порядке, большое количество женщин было изнасиловано, а более 25 000 пожилых людей, женщин и детей были насильственно изгнаны».

В проекте документа со ссылкой на ряд международных документов и резолюций по правам человека также сказано, что этот инцидент «можно назвать актом геноцида».

Федеральное агентство новостей /

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал это решение самопровозглашенного государства, заявив, что можно ожидать «потока» резолюций почти во всех парламентах в регионе, «чтобы показать, что сербы совершили геноцид».

Он добавил, что в истории останется тот факт, что первый подобный документ был принят парламентом в Подгорице.

«Такие резолюции продолжат принимать. Мы можем избежать их появления в парламентах некоторых стран благодаря дружеским отношениям, но многие будут и дальше осуществлять это своеобразное политическое насилие над сербами», — сказал Вучич

При этом лидер страны указал и на враждебные внутренние силы в стране, которые работают против своего же народа.

«В Сербии много тех, кто хотел бы, чтобы Белград в этом смысле обогнал Подгорицу, но они, к счастью, еще не у власти».

Говоря о переговорах с Приштиной, сербский лидер сказал, что почти уверен, что они не заинтересованы в выполнении обязательства по созданию Сообщества сербских муниципалитетов.

«Я благодарен Мэттью Палмеру (представителю Госдепартамента США. — Прим. ФАН) и представителям американского посольства, которые говорят о необходимости выполнения соглашения», — подчеркнул Вучич.

Демонизация сербов

Данный шаг является очередной акцией с целью демонизации сербов как народа. Таким мнением с корреспондентом международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах поделился непосредственный участник боевых конфликтов на территории Боснии и Хорватии 1990-х годов, кинорежиссер и публицист Драгослав Бокан.

Федеральное агентство новостей /

«С самого начала албанским подходом к вопросу статуса Косово и отношениям с Сербией являлась прямая агрессия. Агрессия на нашу суверенную территорию, с попытками захватить ее, заручившись поддержкой Запада — а именно США, НАТО и ЕС. От них никогда не исходило даже попытки диалога, разговора, компромисса. Все заявления же о диалоге были только ширмой, и за ними стояла лишь необходимость оккупации с помощью крупных мировых сил, которые и были «ментором». Именно они представляли остальным демократическим странам информацию, но только ту, которая была им полезна. Таковы правила медиавойны, которую никто не признает, но которая продолжается. Мы наблюдаем постоянную игру в отношении КиМ, когда пытаются показать, что речь идет о неком споре, который можно решить путем диалога. Но мы говорим о террористическом захвате территории суверенного государства, ее насильственном отделении. О каком диалоге может быть речь? Косово и Метохия для сербов — это ведь не просто территория, это глубинный код нашего существования как нации. Это то же самое, что Иерусалим для евреев, это наша «Святая земля». И наша государственность, культура, Церковь — все то, что делает нас сербами, находится на этой земле. Потеря Косово означает только одно — конец Сербии, которая идет от святых Саввы и Стефана Первозванного, которая боролась за свободу, блестяще воевала в Первой и Второй мировых войнах против зла. Ее бы уже не осталось, если бы мы когда-то признали бы Косово как независимое государство и позволили бы ему получить место в ООН. Это было бы самоубийством для нашей страны», — подчеркнул Бокан.

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Причиной же этой яркой сербофобии является, по мнению эксперта, ментальная, братская близость сербов и русских.

«Сербофобия является продолжением русофобии и наоборот. Это связанные вещи. И то, что нас называют часто «Малой Россией» на Балканах, независимо от того, какая идеология царит в России, является ли она республикой или монархией, или социалистическим государством, говорит о многом. Несмотря на то, что Москва чаще помогала Болгарии, суть наших связей лежит вне политики, это нечто такое большое, важное и непобедимое... Угрозы против России в нашей стране невозможны», — отметил Бокан.

На вопрос о том, кто истинный автор подобных резолюций и является ли он одним и тем же ли лицом, режиссер ответил положительно.

«Сребреница — это общий код перекраивания истории. Это примерно то же, что происходит, когда на торжества по случаю победы во Второй мировой не приглашается главный победитель — Россия. Проигравшие страны участвуют в этом мероприятии, а Россия, которая внесла самый большой вклад в дело победы над фашизмом, понесла самые большие потери населения — нет. Это и есть переписывание истории. А история со Сребреницей — новая фаза этого процесса. Из всех трагических событий было выбрано только одно, и сербов обвиняют в геноциде, что в принципе не правильно. Геноцид по ряду признаков — количеству жертв и пострадавших, причинам смерти — совсем другая вещь. И это не этническая чистка — обратите внимание, что женщины и дети были вне конфликта, им дали возможность покинуть территорию, ни один ребенок не погиб. Это само по себе противоречит концепции этнических чисток и геноцида. При этом никто не хочет говорить о том, что было до Сребреницы, что случилось за два-три года в этом регионе, который этнически был полон сербов. А сейчас сербов там нет практически. Они страшно пострадали от мусульман, там убивали детей. Но это стараются забыть, и создать «новое будущее», где немцы, хорваты, боснийцы — хорошие, а русские и сербы — плохие. Работает пропаганда, и к сожалению, уже никого не интересует, что здесь происходило в реальности», — подчеркнул режиссер.

Федеральное агентство новостей /

Бокан считает, что главная польза, которую получают недоброжелатели и истинные «кукловоды» Приштины из осуждения сербов — разрушение представлений у молодежи, в том числе и сербской, о своей стране. Это делается через применение так называемой «мягкой силы».