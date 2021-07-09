Моргенштерн в трусах позвал возлюбленную замуж

Москва, 9 июля. Скандальный рэпер Моргенштерн сделал предложение своей девушке Диларе во время съемок очередного клипа. Об этом счастливая невеста сообщила в соцсетях.

Моргенштерн в одних трусах телесного цвета опустился на колено и попросил возлюбленную быть его женой «реально». До этого Дилара уже сама делала предложение рэперу. Эта идея показалась девушке «гениальной». Тем не менее, она всегда хотела «классическую сказку».

«И я получила то, что хотела, хотя не просила об этом. Я понимала, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей, и была готова к этим издержкам, к этим странностям», — написала Дилара.

Мосгорсуд ранее признал законным решение Зюзинского районного суда, который оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в творчестве. Пристрастие рэпера к запрещенным веществам является широко известным фактом, врачи неоднократно спасали артисту жизнь.