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Моргенштерн в трусах позвал возлюбленную замуж

  /   Обновлено: 09 июля 2021 00:00
Шоу-бизнес
Моргенштерн в трусах позвал возлюбленную замуж
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 9 июля. Скандальный рэпер Моргенштерн сделал предложение своей девушке Диларе во время съемок очередного клипа. Об этом счастливая невеста сообщила в соцсетях.

Моргенштерн в одних трусах телесного цвета опустился на колено и попросил возлюбленную быть его женой «реально». До этого Дилара уже сама делала предложение рэперу. Эта идея показалась девушке «гениальной». Тем не менее, она всегда хотела «классическую сказку».

«И я получила то, что хотела, хотя не просила об этом. Я понимала, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей, и была готова к этим издержкам, к этим странностям», написала Дилара.

Мосгорсуд ранее признал законным решение Зюзинского районного суда, который оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в творчестве. Пристрастие рэпера к запрещенным веществам является широко известным фактом, врачи неоднократно спасали артисту жизнь.

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