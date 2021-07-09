Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 20:02
20:00
Армия
Историк Кнутов перечислил самые громкие провалы США в разработке «супероружия»
20:00
Происшествия
Трехлетний ребенок заживо сгорел во время пожара под Пензой
20:00
Политика
Июльские вояжи Зеленского: Меркель и Байден вновь заставят Киев прогнуться под Запад
19:57
Шоу-бизнес
Бейонсе показала, как можно сочетать белую рубашку и разноцветные брюки
19:57
Весь мир
Аптеки Ливана начали забастовку в ответ на прекращение поставок зарубежных лекарств
19:56
Общество
Россиянам объяснили, какие грибы безопасно собирать в жаркую погоду
19:56
Общество
Писатель Норин отнес акции Павленского к сфере административных правонарушений
19:54
Политика
Путин и Байден провели телефонные переговоры
19:53
Общество
Милонов заявил о гибели Олимпийских игр как апогея международного спорта
19:53
Армия
В American Conservative раскрыли масштабы провала военной миссии США в Афганистане
Все новости

В Пензе вынесли приговор жестокому убийце 16-летней девушки
Общество
В Пензе вынесли приговор жестокому убийце 16-летней девушки
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Пенза, 9 июля. За жестокое убийство 16-летней жительницы Пензы путем нанесения ей 30 ударов ножом 16-летний юноша приговорен более чем к шести годам лишения свободы. Кроме того, несовершеннолетнего преступника обязали выплатить потерпевшей стороне более двух миллионов рублей.

Напомним, что инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября 2020 года. На тот момент 15-летний парень угрозами заманил знакомую на территорию, расположенную за пределами города, для выяснения отношений. В ходе конфликта на почве ревности юноша достал из кармана куртки нож и нанес ей травмы, несовместимые с жизнью. Позже на теле девушки насчитали около 30 колото-резаных ран. Осознав содеянное, преступник обокрал жертву и скрылся. В тот же день его задержала полиция.

Вину в совершении преступления подросток признал. Ближайшие шесть лет и один месяц он проведет в воспитательной колонии. 

Ранее ФАН сообщал, что в Татарстане енот едва не растерзал новорожденного младенца. С тяжелыми травмами ребенок доставлен в больницу.

Вернуться назад

россия убийство пенза поножовщина пензенская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru