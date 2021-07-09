В Пензе вынесли приговор жестокому убийце 16-летней девушки

Пенза, 9 июля. За жестокое убийство 16-летней жительницы Пензы путем нанесения ей 30 ударов ножом 16-летний юноша приговорен более чем к шести годам лишения свободы. Кроме того, несовершеннолетнего преступника обязали выплатить потерпевшей стороне более двух миллионов рублей.

Напомним, что инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября 2020 года. На тот момент 15-летний парень угрозами заманил знакомую на территорию, расположенную за пределами города, для выяснения отношений. В ходе конфликта на почве ревности юноша достал из кармана куртки нож и нанес ей травмы, несовместимые с жизнью. Позже на теле девушки насчитали около 30 колото-резаных ран. Осознав содеянное, преступник обокрал жертву и скрылся. В тот же день его задержала полиция.

Вину в совершении преступления подросток признал. Ближайшие шесть лет и один месяц он проведет в воспитательной колонии.

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