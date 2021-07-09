Бешеный енот едва не растерзал младенца по вине матери-наркоманки в Татарстане

Елабуга, 9 июля. До трех лет лишения свободы грозит 22-летней жительнице Кировской области за причинение тяжкого вреда здоровью собственного ребенка по неосторожности. Девушка находилась под действием психотропных веществ в тот момент, когда домашний енот напал на младенца и едва его не убил.

Как стало известно ФАН, обвиняемая временно проживала у родственников в городе Елабуге. Вместе с ней в квартире находились новорожденный сын и экзотическое животное. В один из дней молодая мама употребила запрещенные психотропные наркотики, после чего крепко заснула. Одновременно с этим из соседней комнаты смог выбраться домашний енот девушки, который набросился на младенца и стал наносить ему многочисленные увечья. Крики о помощи не сразу разбудили мать, отчего животное успело тяжело травмировать ребенка.

Лишь спустя некоторое время девушка проснулась и вызвала скорую помощь. Ребенка с укусами, переломами и ушибом головного мозга госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемая признала частично. Меру наказания невнимательной маме в ближайшее время изберет суд.

Ранее ФАН сообщал, что в Волгоградской области женщина умерла на могиле собственной дочери. По предварительным данным, на почве переживаний у женщины обострилась болезнь сердца.