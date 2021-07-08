Певец Мэрилин Мэнсон явился в полицию с повинной

Вашингтон, 8 июля. Рок-исполнитель и певец Мэрилин Мэнсон сдался полиции штата Нью-Гэмпшир относительно дела, возбужденного за плевок в видеооператора в 2019 году.

Явившийся с повинной к правоохранителям исполнитель был освобожден с внесением денежной суммы в качестве залога. Полиция обвиняла певца в том, что он нарушает закон, не являясь в участок. Однако правозащитники музыканта утверждают, что контакт с правоохранителями поддерживался с того момента, как был выписан ордер на имя исполнителя.

Ранее общественные активисты из России обратились к президенту РФ Владимиру Путину относительно уголовного производства против Мэнсона. Общественники просят главу государства предоставить певцу политическое убежище в Алтайском крае.