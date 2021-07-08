Жителей Москвы ожидает самый засушливый и жаркий июль за последние 55 лет

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pixabay.com

Москва, 8 июля. Москвичей на днях настигнет мощный антициклон, который продержится на территории города около 12 дней. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Природное явление спровоцирует возникновение так называемого «парникового котла». Он принесет усиление жары и засушливую погоду, передает ТАСС.

«Гигантский блокирующий антициклон, который в метеорологии иногда называют «парниковым котлом», установился во всей толще тропосферы и даже прослеживается в нижней стратосфере на высоте 10-12 км, перекрывая пути ветрам и блокируя западный перенос, который приносит ненастные циклоны», объяснили синоптики.

Ранее жителей Москвы предупредили о высоких температурах воздуха ночью. Такой показатель сохранится в столице на протяжении нескольких дней, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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