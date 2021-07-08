Мясников ответил советским анекдотом на указание отказаться от интима после вакцинации

Москва, 8 июля. Занятие сексом не рекомендуется при вакцинации от COVID-19, уверен замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер. С этим не согласен врач Александр Мясников.

Грайфер заметил, что секс является энергозатратным занятием и не рекомендуется при вакцинации. По его словам, некоторое время лучше отказаться от физической близости после прививки.

Однако доктор Александр Мясников раскритиковал это мнение, как и некоторые другие рекомендации. Ряд специалистов предлагают ограничить себя не только в сексе, но и в курении, употреблении алкоголя, принятии душа. Такие советы, по словам Мясникова, являются непрофессиональными.

«Алкоголем и правда злоупотреблять не следует (бокал вина не в счет), но остальное?! Курение, например, имеет отсроченные, долговременные последствия, на вакцинацию сиюминутно не влияет. Но призыв к отказу от него вызывает хотя бы симпатию. А секс тут причем? Не мочить место укола? Нет, если три дня не мыться, то и секса с тобой никто не захочет!» — иронично отметил Мясников.

Такие рекомендации могут негативно повлиять на желание людей ставить прививку. Человек и так колеблется, а если ему запрещать выпивать, курить или заниматься сексом, то никакая защита перед коронавирусом в виде вакцины не привлечет, уверен врач. В этой связи Мясников вспомнил анекдот советских времен. Ситуация происходит на партсобрании, во время которого председатель ведет диалог с кандидатом в партию:

« — Иванов, если партия прикажет — курить бросишь? — Брошу! — А пить? — И пить брошу! — Ну а скажет партия: с бабами прекрати, прекратишь?! — С бабами... Ну прикажет — прекращу! — А жизнь за партию отдашь?! — Конечно! Кому такая жизнь нужна?!» — закончил анекдот Мясников.

Недавно теледоктор разрушил устойчивый миф об антителах к коронавирусу. Он призвал россиян не сдавать тест на них бездумно, чтобы не вводить себя в заблуждение.