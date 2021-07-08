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Хуснуллин сообщил о больших запасах пресной воды в Крыму
Общество
Хуснуллин сообщил о больших запасах пресной воды в Крыму
Pr Scr youtube.com

Симферополь, 8 июля. Крымский полуостров после сильных ливней обеспечен пресной водой на ближайшие два года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

Местные водохранилища наполнились водой. Хуснуллин считает эту новость положительной на фоне тех событий, которые произошли в регионе в последний месяц.

«Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходящий есть полностью», заявил вице-премьер России.

Сильные ливни в первую очередь обрушились на Керчь, уровень воды в некоторых районах достигал двух метров. Многие жилые дома серьезно пострадали, сейчас люди пытаются восстановить свои квартиры после подтопления.

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крым вода запасы
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