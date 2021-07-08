Кабмин Украины намерен ввести санкции в отношении белорусских граждан

Киев, 8 июля. Кабинет министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) внести в санкционный список 52 граждан Белоруссии.

Под рестрикции может попасть сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор, глава КГБ Иван Тертель и еще ряд государственных деятелей республики. Полный список опубликован на официальном сайте правительства Украины.

По распоряжению кабмина, в течение месяца его передадут на утверждение в СНБО. Срок действия санкций ограничен тремя годами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно призвал Минск отказаться от отношений с Москвой. По его словам, республике стоит сделать выбор в пользу «Люблинского треугольника».