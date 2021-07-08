Трамп потребовал от Секретной службы оплатить чеки за номера в гольф-клубе

Вашингтон, 8 июля. Бывший президент США Дональд Трамп предъявил Секретной службе счет за аренду номеров для охраны в своем гольф-клубе.

Счет составил 10 тысяч долларов. Гольф-клуб находится в Бедминстере в штате Нью-Джерси.

Все президенты США имеют право на пожизненную охрану Секретной службы. По мнению экспертов по правовым вопросам, решение Трампа по поводу арендной платы — довольно необычная практика. Однако не существует законов, запрещающих предприятиям политика предоставлять Секретной службе расходные платежи за размещение ни во время, ни после пребывания на посту лидера страны.

Согласно отчетам о расходах, американские налогоплательщики успели заплатить более 50 тысяч долларов за работу секьюрити бывшего лидера Америки.

Недавно Трамп обратился в суд с иском против руководителей компаний Facebook и Twitter. Он требует компенсации за удаление аккаунтов.