Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 22:37
22:35
Общество
«Автодор» озвучил стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей
22:32
Общество
Хуснуллин сообщил о больших запасах пресной воды в Крыму
22:31
Происшествия
Поезд протаранил трактор под Волгоградом
22:30
Общество
Кронштадт готовится ко Дню ВМФ: чем город фортов готов удивить туристов в 2021 году
22:24
Политика
Кабмин Украины намерен ввести санкции в отношении белорусских граждан
22:22
Политика
Пушков раскритиковал решение Байдена по Афганистану
22:16
Новороссия
Донбасс сегодня: армия Киева ударила по мирным жителям ЛНР, дезертирство в ВСУ
22:13
Общество
Московские власти отменили ограничения для работы фудкортов
22:10
Общество
Кабанов объяснил, почему часть Симферополя выглядит как во времена Гражданской войны
22:02
Происшествия
Самолет над Швецией потерпел крушение
Все новости

Трамп потребовал от Секретной службы оплатить чеки за номера в гольф-клубе
Политика
Трамп потребовал от Секретной службы оплатить чеки за номера в гольф-клубе
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 8 июля. Бывший президент США Дональд Трамп предъявил Секретной службе счет за аренду номеров для охраны в своем гольф-клубе.

Счет составил 10 тысяч долларов. Гольф-клуб находится в Бедминстере в штате Нью-Джерси.

Все президенты США имеют право на пожизненную охрану Секретной службы. По мнению экспертов по правовым вопросам, решение Трампа по поводу арендной платы — довольно необычная практика. Однако не существует законов, запрещающих предприятиям политика предоставлять Секретной службе расходные платежи за размещение ни во время, ни после пребывания на посту лидера страны.

Согласно отчетам о расходах, американские налогоплательщики успели заплатить более 50 тысяч долларов за работу секьюрити бывшего лидера Америки.

Недавно Трамп обратился в суд с иском против руководителей компаний Facebook и Twitter. Он требует компенсации за удаление аккаунтов.

Вернуться назад

сша трамп гольф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru