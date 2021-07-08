Пушков раскритиковал решение Байдена по Афганистану

Москва, 8 июля. Президент США Джо Байден принял ошибочное решение относительно военной миссии в Афганистане. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Предшественник Байдена Дональд Трамп вел правильную политику в регионе. Он сразу понял, что «надо уходить, даже бежать, быстро и безоглядно».

«Его замысел теперь выполняет Байден. Но пытается делать вид, что Афганистан еще не потерян. Потерян», — констатировал Пушков.

Он отреагировал на заявление Байдена о сохранении возможности для ударов с больших дистанций по Афганистану в случае необходимости. Американский лидер также высказал сомнение насчет захвата страны талибами.

Президент США ранее заявил, что Вашингтон сохранит дипломатическое присутствие в Южной Азии. На этом решении не скажется вывод американских войск из Афганистана до 31 августа.