Самолет над Швецией потерпел крушение

Эребру, 8 июля. Воздушное судно, на борту которого находились девять пассажиров, потерпело крушение в районе города Эребру в Швеции. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту шведского города Эребру. Согласно неподтвержденной информации, на борту самолета находились военнослужащие. Борт рухнул на землю после взлета, в результате аварии двое пассажиров госпитализированы.

Ранее ФАН сообщал, что российский самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. О происшествии стало известно 6 июля.

Жертвами авиакрушения также стали три человека в Ливане. Чрезвычайное происшествие случилось в районе Густа, к северу от Бейрута. Упавшим судном оказался учебный самолет.