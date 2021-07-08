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Происшествия
Самолет над Швецией потерпел крушение
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Самолет над Швецией потерпел крушение

  /   Обновлено: 08 июля 2021 22:09
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Происшествия
Самолет над Швецией потерпел крушение
facebook.com  /  Пресс-служба Генпрокуратуры Украины

Эребру, 8 июля. Воздушное судно, на борту которого находились девять пассажиров, потерпело крушение в районе города Эребру в Швеции. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту шведского города Эребру. Согласно неподтвержденной информации, на борту самолета находились военнослужащие. Борт рухнул на землю после взлета, в результате аварии двое пассажиров госпитализированы.

Ранее ФАН сообщал, что российский самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. О происшествии стало известно 6 июля.

Жертвами авиакрушения также стали три человека в Ливане. Чрезвычайное происшествие случилось в районе Густа, к северу от Бейрута. Упавшим судном оказался учебный самолет.

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