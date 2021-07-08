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Срок начала строительства метро в Красноярске определят на следующей неделе
Общество
Срок начала строительства метро в Красноярске определят на следующей неделе
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Красноярск, 8 июля. Глава Красноярского края Александр Усс представит проектное решение по строительству метрополитена в регионе. Сроки возведения должны определить на следующей неделе.

Губернатор Красноярского края встретится с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным и представит проект со всеми расчетами и сметой. После обсуждения станут известны сроки начала строительства, отметил зампред правительства в эфире «Россия-24».

Строить метрополитен в Красноярске начали еще в октябре 1995 года, но работы постоянно останавливали из-за проблем с финансированием. Проект решили законсервировать в 2013 году.

Вопрос о строительстве заброшенных метро в Челябинске, Красноярском и Нижнем Новгороде поднял вице-премьер России Марат Хуснуллин. Средства на возведение есть. Начало работ запланировано в следующем году.

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