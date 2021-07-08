Испанцы посоветовали литовцам проветрить базу после инцидента с российским самолетом

Мадрид, 8 июля. Жители Испании с иронией прокомментировали инцидент, произошедший во время переговоров испанского премьер-министра Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы.

Президент Литвы провел встречу с главой испанского правительства на территории военной базы НАТО, расположенной в городе Шяуляе. Однако во время переговоров прозвучал сигнал тревоги и мероприятие было срочно прервано. Как позже выяснилось, причиной вынужденной паузы стало появление российского самолета над акваторией Балтийского моря, навстречу которому вылетели истребители Североатлантического альянса.

Статья об этом инциденте была опубликована журналистами испанского издания El Mundo, читателей которого рассмешила эта ситуация. Они с иронией высказались о реакции премьер-министра Испании и президента Литвы на весьма незначительное событие, посоветовав литовцам проветрить базу после инцидента с российским самолетом.

«Полагаю, литовскую базу пришлось эвакуировать из-за запаха, оставленного нашими политиками после того, как была забита тревога», — колко отметил один из жителей Испании, которого рассмешил инцидент.

Некоторые пользователи испанского сегмента Сети отметили, что ни один из политиков, принимавших участие в переговорах, абсолютно не вызывает интереса у Москвы, которая даже литра бы авиационного горючего не потратила для того, чтобы «сорвать» встречу. Многие граждане Испании раскритиковали своего премьер-министра, пожелав, чтобы российский самолет скорее вернулся и спас страну от Санчеса, который, по их мнению, повинен в кризисе, возникшем в государстве. Один из комментаторов отметил, что будет также неплохо, если глава правительства Испании останется в Литве навсегда. Другой читатель поддержал его мнение, подчеркнув, что за премьер-министром повсюду следуют неприятности.

«Понятно, что это сглаз. Куда бы он ни пошел, везде катастрофа», — высказался житель Испании о «проклятом» Санчесе.

Ранее министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая вместе с коллегами из Германии и Швеции заявила о необходимости стремительного прогресса в области ядерного разоружения и нераспространения стратегического оружия. По ее словам, сокращению ядерных потенциалов препятствует непростая обстановка в отношениях между крупнейшими странами мира.

Кроме того, в российском министерстве обороны уже дали комментарий по поводу инцидента, напугавшего испанского и литовского лидеров, пишет «Царьград». По словам представителей ведомства, воздушная миссия бомбардировщика Су-24М проводилась в плановом режиме.