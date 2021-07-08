Попова исключила необходимость вводить локдаун из-за коронавируса в России

Москва, 8 июля. Россия не нуждается в полном локдауне или ужесточении коронавирусных мер в связи с отсутствием каких-либо рисков. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она привела в пример Москву, где наблюдалось увеличение заболеваемости, но постепенно ситуация стабилизировалась. В связи с этим Попова сделала вывод, что ограничительные меры и массовая вакцинация дали свои плоды.

«Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет», — заявила Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Глава Роспотребнадзора ранее сообщила, что только 0,7% россиян, прошедших полную вакцинацию от COVID-19, заражаются коронавирусом. У 66% всех инфицированных выявляют индийский штамм «Дельта».