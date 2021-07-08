Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 22:36
22:35
Общество
«Автодор» озвучил стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей
22:32
Общество
Хуснуллин сообщил о больших запасах пресной воды в Крыму
22:31
Происшествия
Поезд протаранил трактор под Волгоградом
22:30
Общество
Кронштадт готовится ко Дню ВМФ: чем город фортов готов удивить туристов в 2021 году
22:24
Политика
Кабмин Украины намерен ввести санкции в отношении белорусских граждан
22:22
Политика
Пушков раскритиковал решение Байдена по Афганистану
22:16
Новороссия
Донбасс сегодня: армия Киева ударила по мирным жителям ЛНР, дезертирство в ВСУ
22:13
Общество
Московские власти отменили ограничения для работы фудкортов
22:10
Общество
Кабанов объяснил, почему часть Симферополя выглядит как во времена Гражданской войны
22:02
Происшествия
Самолет над Швецией потерпел крушение
Все новости

Попова исключила необходимость вводить локдаун из-за коронавируса в России
Общество
Попова исключила необходимость вводить локдаун из-за коронавируса в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 июля. Россия не нуждается в полном локдауне или ужесточении коронавирусных мер в связи с отсутствием каких-либо рисков. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она привела в пример Москву, где наблюдалось увеличение заболеваемости, но постепенно ситуация стабилизировалась. В связи с этим Попова сделала вывод, что ограничительные меры и массовая вакцинация дали свои плоды.

«Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет», заявила Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Глава Роспотребнадзора ранее сообщила, что только 0,7% россиян, прошедших полную вакцинацию от COVID-19, заражаются коронавирусом. У 66% всех инфицированных выявляют индийский штамм «Дельта».

Вернуться назад

россия попова локдаун
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru