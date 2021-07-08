Опубликован новый трейлер сиквела мультфильма «Босс-молокосос»

Лос-Анджелес, 8 июля. Вышел новый трейлер второй части мультфильма «Босс-молокосос». Русскоязычный ролик опубликовали на YouTube-канале Universal Pictures Russia.

В новой анимационной ленте продолжится история оригинального мультфильма, вышедшего в 2017 году. По сюжету сиквела братья Тим и Тед повзрослели, и один из них сам стал отцом. Главные герои снова превращаются в детей, чтобы выполнить секретную миссию.

Персонажей новой ленты озвучивали Джеймс Марсден, Джефф Голдблюм, Алек Болдуин, Ева Лонгория и другие актеры. Премьера сиквела «Босса-молокососа» в российских кинотеатрах состоится 19 августа.

Ранее в Сети появился трейлер мультфильма «Семейка Аддамс: Горящий тур». Премьера этого анимационного сиквела намечена на осень.