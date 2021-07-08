Владимир Путин признался в любви к красоте Кабардино-Балкарии

Москва, 8 июля. Президент России Владимир Путин рассказал, как влюбился в Кабардино-Балкарскую Республику во время первого визита.

Школьница Сафия Кумышева из Нальчика посвятила проект достопримечательностям республики. По ее мнению, Кабардино-Балкария является самым красивым регионом. Кроме того, она заявила о необходимости развивать туризм в этой части страны.

Глава государства отметил, что неоднократно посещал республику. По его словам, он влюбился в красоту Кабардино-Балкарии после первого визита. Путин также вспомнил, как катался на лыжах по горам региона.

«Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли: как жаль, что я никогда раньше этого не видел», — сказал Путин, комментируя проект финалистки конкурса «Большая перемена».

Президента поздравил школьницу с победой в конкурсе и отметил ее талант в подаче материала.

Ранее Владимир Путин посетил Кемеровское президентское кадетское училище в Кузбассе. Учебное заведение было построено по поручению главы государства.