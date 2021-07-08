Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 22:36
22:35
Общество
«Автодор» озвучил стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей
22:32
Общество
Хуснуллин сообщил о больших запасах пресной воды в Крыму
22:31
Происшествия
Поезд протаранил трактор под Волгоградом
22:30
Общество
Кронштадт готовится ко Дню ВМФ: чем город фортов готов удивить туристов в 2021 году
22:24
Политика
Кабмин Украины намерен ввести санкции в отношении белорусских граждан
22:22
Политика
Пушков раскритиковал решение Байдена по Афганистану
22:16
Новороссия
Донбасс сегодня: армия Киева ударила по мирным жителям ЛНР, дезертирство в ВСУ
22:13
Общество
Московские власти отменили ограничения для работы фудкортов
22:10
Общество
Кабанов объяснил, почему часть Симферополя выглядит как во времена Гражданской войны
22:02
Происшествия
Самолет над Швецией потерпел крушение
Все новости

Владимир Путин признался в любви к красоте Кабардино-Балкарии
Политика
Владимир Путин признался в любви к красоте Кабардино-Балкарии
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 8 июля. Президент России Владимир Путин рассказал, как влюбился в Кабардино-Балкарскую Республику во время первого визита.

Школьница Сафия Кумышева из Нальчика посвятила проект достопримечательностям республики. По ее мнению, Кабардино-Балкария является самым красивым регионом. Кроме того, она заявила о необходимости развивать туризм в этой части страны.

Глава государства отметил, что неоднократно посещал республику. По его словам, он влюбился в красоту Кабардино-Балкарии после первого визита. Путин также вспомнил, как катался на лыжах по горам региона.

«Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли: как жаль, что я никогда раньше этого не видел», — сказал Путин, комментируя проект финалистки конкурса «Большая перемена».

Президента поздравил школьницу с победой в конкурсе и отметил ее талант в подаче материала.

Ранее Владимир Путин посетил Кемеровское президентское кадетское училище в Кузбассе. Учебное заведение было построено по поручению главы государства.

Вернуться назад

путин россия президент
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru