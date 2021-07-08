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Гражданин США находится в числе задержанных из-за убийства президента Гаити
Общество
Гражданин США находится в числе задержанных из-за убийства президента Гаити
Pr Scr twitter.com

Порт-о-Пренс, 8 июля. Одним из подозреваемых в убийстве президента Гаити стал гражданин Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщают СМИ.

Президент американской страны Жовенель Моиз был застрелен боевиками в собственной резиденции. По подозрению в убийстве главы Гаити правоохранителями было задержано шесть человек. Трое из них являются иностранными гражданами, сообщает местная полиция.

На фоне этого премьер-министр государства Клоде Жозеф призвал граждан сохранять спокойствие. Он убедил людей, что «ситуация с безопасностью в стране находится под контролем».

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сша президент гаити жовенель моиз
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