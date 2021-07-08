Атомная подлодка «Орел» прибыла в Кронштадт для участия в параде ВМФ РФ

Санкт-Петербург, 8 июля. Атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел» прибыл в акваторию Финского залива для участия в главном военно-морском параде.

Главком ВМФ России Николай Евменов отметил, что в нынешнем году в параде примут участие сразу три атомные подводные лодки.

«Это, прежде всего, новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А»... Также для участия в главном военно-морском параде прибудут атомные подводные лодки «Вепрь» и «Орел», — пояснил он.

Он также добавил, что экипажи подлодок обладают высоким уровнем подготовки и достойно представят российских подводников на мероприятии.

Напомним, парад по случаю Дня Военно-морского флота РФ состоится 25 июля в Санкт-Петербурге. В нем примут участие свыше 30 боевых кораблей, судов, катеров и подлодок ВМФ России.