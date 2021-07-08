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Уголовное дело возбудили против выдавшего аварийное жилье сироте крымского чиновника
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Уголовное дело возбудили против выдавшего аварийное жилье сироте крымского чиновника
pixabay.com

Симферополь, 8 июля. Чиновник в Крыму выдал сироте ветхий дом, после чего против него возбудили уголовное дело.

Следствие установило, что районная администрация заключила со строительной фирмой муниципальный контракт, согласно которому чиновники обязывались приобрести жилье для осиротевших детей. По договору 26-летняя сельчанка получила частный дом, однако экспертиза установила, что он не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и требует капитального ремонта.

Также оказалось, что первый замглавы Советской райадминистрации не проверяла соответствие дома требованиям законодательства. По решению суда чиновницу на время отстранили от занимаемой должности.

Некоторое время назад приставы впервые изъяли единственное жилье у должника в Екатеринбурге.

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крым мошенничество сироты
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