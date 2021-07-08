Разведка НМ ДНР обнаружила военную технику ВСУ в поселке Ласточкино

Донецк, 8 июля. Подразделения ВСУ разместили военную технику в поселке на линии соприкосновения, сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Разведчики НМ Донецкой Народной Республики обнаружили военную технику Вооруженных сил Украины в населенном пункте Ласточкино. Рядом с частным домом на улице Степной были обнаружены две боевые машины пехоты и бронетранспортер. Переброска бронемашин к населенным пунктам запрещена дополнительными мерами по обеспечению прекращения огня в Донбассе, которые вступили в силу с 27 июля 2020 года.

Глава минобороны Украины Андрей Таран ранее выступил с предложением к НАТО превратить Донбасс в полигон для испытания новейших вооружений. Ранее представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу выразил уверенность в наступательной операции ВСУ, пишет «Царьград».