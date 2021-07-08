Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 22:36
22:35
Общество
«Автодор» озвучил стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей
22:32
Общество
Хуснуллин сообщил о больших запасах пресной воды в Крыму
22:31
Происшествия
Поезд протаранил трактор под Волгоградом
22:30
Общество
Кронштадт готовится ко Дню ВМФ: чем город фортов готов удивить туристов в 2021 году
22:24
Политика
Кабмин Украины намерен ввести санкции в отношении белорусских граждан
22:22
Политика
Пушков раскритиковал решение Байдена по Афганистану
22:16
Новороссия
Донбасс сегодня: армия Киева ударила по мирным жителям ЛНР, дезертирство в ВСУ
22:13
Общество
Московские власти отменили ограничения для работы фудкортов
22:10
Общество
Кабанов объяснил, почему часть Симферополя выглядит как во времена Гражданской войны
22:02
Происшествия
Самолет над Швецией потерпел крушение
Все новости

Здоровье — основа всего: олимпийский чемпион раскрыл значимость комплекса ГТО
Спорт
Здоровье — основа всего: олимпийский чемпион раскрыл значимость комплекса ГТО
pixabay.com  / 

Комплекс ГТО — это популяризация здорового образа жизни. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020 в Северной столице заявил олимпийский чемпион по гандболу, посол ВФСК ГТО в Санкт-Петербурге Юрий Нестеров.

По его словам, граждане России должны стремиться к ведению здорового образа жизни. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» помогает им в этом.

«Важен иммунитет. Здоровье — основа всего. Раньше мы сдавали нормы ГТО в школе, затем это перестало действовать. Эта акция у нас теперь надолго. Государство ее возвратило для оздоровления граждан. Это норма нашей жизни. Все должны быть здоровыми и счастливыми. Здоровье нужно всем», — сказал Нестеров.

Также спортсмен отметили значимость значка ГТО.

«Любая награда остается в памяти, потому является доказательством того, что ты что-то сделал. В спорте не все получают награды, а только лучшие», — отметил Нестеров.

Ранее ФАН сообщал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал причину увольнения главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Губерниев считает, что отставка специалиста уже назревала. По его словам, кроме неважного выступления российской сборной на Евро-2020 к этому шагу РФС подтолкнула и пресс-конференция спортсмена.

Вернуться назад

спорт гто олимпийский чемпион
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru