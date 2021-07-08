Здоровье — основа всего: олимпийский чемпион раскрыл значимость комплекса ГТО

Комплекс ГТО — это популяризация здорового образа жизни. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре Евро-2020 в Северной столице заявил олимпийский чемпион по гандболу, посол ВФСК ГТО в Санкт-Петербурге Юрий Нестеров.

По его словам, граждане России должны стремиться к ведению здорового образа жизни. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» помогает им в этом.

«Важен иммунитет. Здоровье — основа всего. Раньше мы сдавали нормы ГТО в школе, затем это перестало действовать. Эта акция у нас теперь надолго. Государство ее возвратило для оздоровления граждан. Это норма нашей жизни. Все должны быть здоровыми и счастливыми. Здоровье нужно всем», — сказал Нестеров.

Также спортсмен отметили значимость значка ГТО.

«Любая награда остается в памяти, потому является доказательством того, что ты что-то сделал. В спорте не все получают награды, а только лучшие», — отметил Нестеров.

Ранее ФАН сообщал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал причину увольнения главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Губерниев считает, что отставка специалиста уже назревала. По его словам, кроме неважного выступления российской сборной на Евро-2020 к этому шагу РФС подтолкнула и пресс-конференция спортсмена.