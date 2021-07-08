Ольга Орлова опровергла обвинения Бузовой в предательстве из-за Давы

Москва, 8 июля. Экс-участница группы «Блестящие» и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова прокомментировала заявления певицы Ольги Бузовой о бывших коллегах по реалити-шоу.

Поющая ведущая не вернулась на «Дом-2» после «переезда» проекта на канал «Ю». Место Бузовой на телестройке занял ее экс-возлюбленный, рэпер и блогер Дава.

Это стало причиной конфликта исполнительницы хита «Мало половин» с бывшими коллегами. Певица отписалась от ведущих реалити-шоу в соцсетях, а также обвинила их в предательстве из-за Давы и заявила, что ей «воткнули нож в спину». Вероятно, знаменитость полагала, что ее должны были предупредить о приходе экс-избранника на проект.

Орлова отреагировала на возмущение Бузовой в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков. Экс-солистка «Блестящих» опровергла обвинения бывшей коллеги в предательстве.

«Среди нас точно нет предателей. Мы работали дружно и всегда шли навстречу друг другу в разных ситуациях», — подчеркнула ведущая.

По словам Орловой, ведущие не могут повлиять на стратегические решения, поэтому сами узнали обо всем в последний момент. Бывшей солистке «Блестящих» обидно слышать от Бузовой, что они с коллегами по «Дому-2» «группировка, воткнувшая нож в спину».

Звезда «Дома-2» Андрей Черкасов назвал «бредом» конфликт певицы с ведущими телестройки. По его мнению, взрослые люди должны решать конфликты лично, а не на глазах у аудитории.