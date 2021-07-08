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Стоимость газа в ЕС поднялась до 464 долларов за тысячу кубометров

  /   Обновлено: 08 июля 2021 20:50
Экономика
Стоимость газа в ЕС поднялась до 464 долларов за тысячу кубометров
pixabay.com

Брюссель, 8 июля. Спотовые цены на голубое топливо получили толчок в начале новой рабочей недели. Понедельник стал началом аукционов бронирования газотранспортных мощностей по всему Евросоюзу.

Утром во вторник приостановил свою работу международный газопровод «Ямал-Европа», проходящий из Российской Федерации через территорию Белоруссии и Польши в Германию. Об этих факторах сообщает «Интерфакс».

Несмотря на то, что «Газпром» предупреждал о закрытии газопровода заранее, рынок отреагировал резкими колебаниями. Одновременно с этим страны ЕС до сих пор отстают по восполнению запасов топлива на зиму после опустошения хранилищ в 2020 году. Все это создает дефицит, который и позволяет цене на газ подниматься до 464 долларов за тыс. кубометров.

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