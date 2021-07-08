Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 21:10
21:08
Общество
Опубликован новый трейлер сиквела мультфильма «Босс-молокосос»
21:06
Общество
Биологи из Самары вывели новые сорта грецкого ореха
21:06
Политика
Владимир Путин признался в любви к красоте Кабардино-Балкарии
21:05
Общество
Гражданин США находится в числе задержанных из-за убийства президента Гаити
21:02
Армия
Атомная подлодка «Орел» прибыла в Кронштадт для участия в параде ВМФ РФ
21:02
Общество
Попова: около 66% россиян заражаются дельтам-штаммом коронавируса
20:58
Общество
Врачи из Подмосковья успешно прооперировали ногу женщины с редкой патологией
20:57
Шоу-бизнес
Юрий Куклачев и его супруга обновили свадебные клятвы в Ялтинском ЗАГСе
20:57
Происшествия
Уголовное дело возбудили против выдавшего аварийное жилье сироте крымского чиновника
20:55
Весь мир
Парламент Туниса не принял законопроект по спасению экономики
Все новости

Останки «модифицированных» людей нашли в Габоне

  /   Обновлено: 08 июля 2021 20:48
Наука
Останки «модифицированных» людей нашли в Габоне
pixabay.com

Либревиль, 8 июля. Коллективное захоронение людей с «модифицированной» внешностью обнаружили археологи. Они сделали это во время раскопок на территории Габона.

Работа международной группы ученых проводилась пещере Ирунгу, провинция Нгуни. Всего они нашли там тысячи человеческих останков, относящихся к доколониальным временам. Отчет о результатах экспедиции обнародован в издании Antiquity.

Пока специалисты смогли идентифицировать останки только 28 человек. Считается, что они населяли регион в промежутке с XIV до XV века нашей эры. Ученые обнаружили тела обоих полов разных возрастных групп. У каждого из них были зафиксированы изменения в ротовой полости.

«Преднамеренная модификация зубов имеет долгую историю в Африке, но удаление всех четырех верхних резцов — относительно редкая форма модификации», — объяснили исследователи.

На Котельничском местонахождении обнаружены новые останки парейазавра. Открытие сделали археологи из Вятского палеонтологического музея.

Вернуться назад

раскопки археологи черепа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru