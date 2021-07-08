Останки «модифицированных» людей нашли в Габоне

Либревиль, 8 июля. Коллективное захоронение людей с «модифицированной» внешностью обнаружили археологи. Они сделали это во время раскопок на территории Габона.

Работа международной группы ученых проводилась пещере Ирунгу, провинция Нгуни. Всего они нашли там тысячи человеческих останков, относящихся к доколониальным временам. Отчет о результатах экспедиции обнародован в издании Antiquity.

Пока специалисты смогли идентифицировать останки только 28 человек. Считается, что они населяли регион в промежутке с XIV до XV века нашей эры. Ученые обнаружили тела обоих полов разных возрастных групп. У каждого из них были зафиксированы изменения в ротовой полости.

«Преднамеренная модификация зубов имеет долгую историю в Африке, но удаление всех четырех верхних резцов — относительно редкая форма модификации», — объяснили исследователи.

На Котельничском местонахождении обнаружены новые останки парейазавра. Открытие сделали археологи из Вятского палеонтологического музея.