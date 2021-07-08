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Брендовый круизный маршрут по Волге может появиться в Астраханской области
Общество
Брендовый круизный маршрут по Волге может появиться в Астраханской области
wikipedia.org  /  Olegivvit / CC BY 2.5

Астрахань, 8 июля. Создание круизного маршрута по Волге позволит привлечь большое количество туристов, заявила министр культуры и туризма Астраханской области Ольга Прокофьева.

Круизный туризм пользуется большим спросом среди путешественников, однако россияне не всегда могут позволить себе такой отдых по финансовым причинам, а иностранцы просто не знают о таких возможностях в стране. Расположившимся вдоль Волги регионам страны необходимо объединить усилия для создания круизного маршрута, заявила Прокофьева.

Создание рабочей группы поможет успешно реализовать этот проект, заявила замначальника управления государственных турпроектов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова. Представители Волгоградской и Нижегородской областей поддержали эту инициативу на совещании в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

Аномальная жара пришла в Россию летом 2021 года. Вода Волги у берегов Самары и Тольятти прогрелась до рекордных 27 градусов выше нуля. Этот показатель почти равен дневной температуре воздуха в городе.

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астраханская область волга круизный маршрут
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