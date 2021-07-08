Милонов объяснил, почему благодарен геям из Сан-Франциско за песню про детей

Москва, 8 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о скандальном видео с хором геев из Сан-Франциско, поющих про детей.

Ролик с участием представителей нетрадиционной сексуальной ориентации вызвал бурные споры в Сети. В своей песне гей-хор обещает «переделать детей». Исполнители заявляют, что повлияют на подрастающее поколение, несмотря на попытки родителей уберечь мальчиков и девочек.

«Но мы все равно их переделаем. Мы научим ваших детей быть толерантными», — говорится в песне.

Милонов отметил, что его не удивил посыл композиции гей-хора. По словам парламентария, ЛГБТ-движение существует именно для этого.

«Я очень благодарен педерастам Сан-Франциско, которые рассказали о том, чем они занимаются», — отметил депутат.

В беседе с РЕН ТВ Милонов назвал такое публичное заявление хорошим знаком. Как объяснил политик, это важно, «чтобы такого у нас больше не было».

Виталий Милонов пришел в восторг от разгона марша ЛГБТ в Грузии. Парламентарий заявил в интервью ФАН, что общество, в котором сильна пропаганда подобных ценностей, более подвержено диктату Вашингтона.