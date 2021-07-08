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Жителям Красноярска, Челябинска и Нижнего Новгорода пообещали достроить метро

  /   Обновлено: 08 июля 2021 20:58
Общество
Жителям Красноярска, Челябинска и Нижнего Новгорода пообещали достроить метро
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 8 июля. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что заброшенные метро в Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде будут достроены.

Метротрам в Челябинске планируется завершить за три-четыре года, отметил чиновник. Начало работ запланировано на 2022 год. Решено было строить не метро, а трамвайные пути, часть которых пройдет под землей.

Средства на строительство метро в Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде есть, об этом рассказал президент России Владимир Путин на очередной прямой линии. Вице-премьер доложил президенту, что челябинский метротрам будет стоить более 40 млрд рублей.

Путин отметил другой проект, очень важный для страны. Постепенное открытие трассы М12 начнется в 2022 году. Автодорога М12 свяжет Москву, Казань и Екатеринбург.

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метро хуснуллин недострой
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