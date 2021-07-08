Донбасс сегодня: армия Киева ударила по мирным жителям ЛНР, дезертирство в ВСУ

Донбасс, 8 июля. В ЛНР в результате минометного обстрела ВСУ ранена мирная жительница. Украинский расчет РЭБ привел к крушению беспилотника штаба ООС. Сотни преступлений и дезертирств зафиксированы в июне в частях ОТГ «Восток». Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска шесть раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Огонь велся на донецком направлении обороны ДНР с применением гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и других видов стрелкового оружия.

В Луганской Народной Республике после многих дней затишья снова обострение на линии боевого соприкосновения. Вооруженные силы Украины шесть раз обстреляли населенные пункты республики с применением различных вооружений, в том числе противотанковых гранатометов и тяжелых 120-мм минометов.

Результатом обстрела поселка Донецкий в ЛНР стало ранение мирной жительницы 1960 года рождения. Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице Кировска. В связи с агрессией киевских силовиков защитники республики были вынуждены открыть огонь на подавление, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР. После этого обстрелы прекратились. О потерях в украинских подразделениях информации нет.

Федеральное агентство новостей /

Крушение беспилотника штаба ООС

Штаб Операции объединенных сил после публикации информации ОБСЕ о нарушениях ВСУ Минских соглашений в части размещения тяжелой техники в зоне безопасности решил проверить качество маскировочных мероприятий в передовых частях армии. Об этом сообщают в луганском управлении Народной милиции. Там уточнили, что штаб ООС направил в районы размещения техники и вооружений комиссию. Офицеры прибыли в район поселка Войтово Луганской области для проверки качества дивизиона артиллерии в лесных массивах.

Но командир артдивизиона совместно с мобильной группой из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы применили станцию РЭБ «Буковель-АД», чтобы заблокировать канал управления беспилотным аппаратом. В результате беспилотник потерпел крушение.

ФБА «Экономика сегодня» /

Солдаты ВСУ дезертируют сотнями

Военнослужащие подразделений, входящих в состав оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток», за первый месяц лета совершили более 420 правонарушений, сообщают в донецком управлении Народной милиции со ссылкой на данные собственного источника в Военной службе правопорядка ВСУ. Отмечается, что более 330 правонарушений совершены «защитниками» Украины в состоянии алкогольного опьянения.

Также в Донецке озвучили количество самовольно оставивших службу в зоне конфликта украинских солдат в июне текущего года. Только из 128-й горно-штурмовой, 72-й и 28-о механизированной, 58-й мотопехотной бригадах сбежали 155 военнослужащих. Также в этих воинских частях за тот же период задокументировано более 65 случаев наркомании.