Парламент Туниса не принял законопроект по спасению экономики

Тунис, 8 июля. Депутаты не приняли закон о восстановлении экономики, несмотря на инфляцию и рекордное снижение темпов роста в результате пандемии.

Накануне члены Собрания народных представителей североафриканской республики приступили к обсуждению проекта, касающегося урегулирования валютных нарушений, привлечения инвестиций и снижения налоговой нагрузки. Пленарное заседание пришлось перенести из-за разногласий между парламентариями. Министр финансов Али аль-Каали попросил отложить рассмотрение инициативы на более поздний срок.

Помимо парламентских споров, проекту по восстановлению экономики противодействуют общественные организации. Они считают, что главы документа, посвященные амнистии за финансовые нарушения, поспособствуют преступлениям и уходу от ответственности.

Тунисская организация «Я наблюдаю», специализирующаяся на борьбе с коррупцией, возражает против проекта. Активисты призвали депутатов не ратифицировать инициативу, считая, что она представляет собой обход закона.

Они заявили, что соответствующий закон приведет к значительному снижению налоговых поступлений. Это нанесет удар в условиях кризисной социально-экономической обстановки, когда страна ощущает острый дефицит ресурсов в секторе здравоохранения.

منظمة أنا يقظ تدعو النواب إلى عدم التصويت على مشروع القانون عدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف pic.twitter.com/4xcgzcCLVU — I WATCH Organization (@IWatchTN) July 7, 2021

Согласно данным Центрального банка, опубликованным в среду, 7 июля, в Тунисе наблюдается историческое снижение темпов роста, которые за год упали до 8,8%. Государственный долг вырос до 98 млрд динаров в конце апреля, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Национальный институт статистики республики днем ранее объявил, что уровень инфляции за июнь вырос до 5,7%, это на 0,7% превышает майские показатели. Данный рост ведомство объяснило резким подорожанием продуктов питания и транспортных услуг.

Видя бездействие властей, рынки страны опасаются очередного скачка цен. Веру в руководство потеряли и простые граждане. На прошлой неделе аналитики зафиксировали рекордный уровень пессимизма среди тунисцев.