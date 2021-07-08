Ученые зафиксировали новую вспышку малярии в эфиопском штате Амхара

Аддис-Абеба, 8 июля. Врачи эфиопского штата Амхара зафиксировали случаи заражения малярией в 20 населенных пунктах.

Местный институт общественного здравоохранения сообщил, что болезнь начала распространяться за несколько месяцев до ожидаемой вспышки.

Глава ведомства Абраха Амсалу рассказал, что в настоящее время самое большое количество случаев медики регистрируют на западе Амхары, в зонах центрального, южного и восточного Гондэра.

По его словам, эти территории наиболее подвержены заражению из-за плотной застройки и наличия значительного количества водоемов.

Амсалу дополнил, что специальные бригады уже начали бороться с размножением малярийных комаров при помощи опрыскивания химикатами.

Ранее сообщалось о том, что камерунская исследовательница Антуанетта Нтумбу создала революционный пестицид против этого опасного заболевания. Камерун также страдает от активного распространения смертельной инфекции.