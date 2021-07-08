«Прищемить им фаберже»: демарш России в ОБСЕ привел в восторг пользователей Сети

Москва, 8 июля. Демарш делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ во время одного из заседаний восхитил читателей Telegram-канала депутата Госдумы Петра Толстого.

В одной из публикаций Толстой в подробностях рассказал о возмутительных нарушениях регламента, к которым активно прибегали представители других стран. В конце концов российские парламентарии выразили решительный протест и покинули заседание. Толстой отметил, что России нет смысла сохранять членство в ОБСЕ. Дипломатия невозможна, когда другие страны грубо нарушают банальные правила вежливости.

«О чем жалею — хлопнул дверью, выходя из зала», — поделился депутат.

Поведение Толстого привело в восторг читателей его канала. Пользователи Сети поддержали решение главы российской делегации и заверили, что Россия — единственная страна, которая придает организациям типа ПАСЕ и ОБСЕ легитимность и серьезный международный вес. Многие уверены, что Москве следует окончательно прекратить членство в европейских международных организациях.

«России давно пора покинуть и ОБСЕ, и ПАСЕ», — заявил один из пользователей. «Да не впервой. «Вернитесь, нам без ваших взносов бабла не хватает!» А посему, надо не просто хлопнуть дверью, а больно прищемить ЕСовские фаберже в проеме двери», — поддержал Толстого читатель блога. «И так надо поступать каждый раз в ответ на гадости западных людоедов», — подвел черту под интернет-дискуссией еще один комментатор.

В комментарии Федеральному агентству новостей Петр Толстой открыто обвинил ПА ОБСЕ в шулерстве с программой заседания. Из-за манипуляций с регламентом в программу попали вопросы и резолюции, которых изначально заявлено не было, в том числе откровенно русофобские.