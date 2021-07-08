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Центральноафриканские военнослужащие успешно освоили передовые технологии связи
Весь мир
Центральноафриканские военнослужащие успешно освоили передовые технологии связи
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 8 июля. Бойцы национальной армии ЦАР приступили к освоению новейших технологий военной связи.

Обучение проходит в рамках программы повышения эффективности Вооруженных сил ЦАР (FACA), составленной российскими инструкторами и местными военачальниками. Коммуникационные системы являются важной частью обеспечения войск актуальной информацией о противнике и боевой обстановке.

Военные аналитики считают, что теперь бойцы FACA абсолютно готовы самостоятельно противостоять остаткам боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». В связи с этим необходимость присутствия Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в республике исчерпала себя.

В экспертных кругах считают, что миротворцы наносят только вред и дестабилизируют обстановку в стране. Наглядным подтверждением этого являются последние события в Банги, где сотрудники МИНУСКА устроили смертельное ДТП и не понесли наказания за содеянное, чем спровоцировали народные волнения.

Этот инцидент стал причиной стихийных протестов. Жители ЦАР несколько дней подряд выходят на митинги возле офиса миссии ООН в столице государства. Центральноафриканцы требуют судить ответственных за гибель водителя мототакси и ранение еще двух граждан, пострадавших в аварии по вине «голубых касок», которые попытались скрыться с места происшествия.

«Мы требуем, чтобы виновники этого несчастного случая со смертельным исходом предстали перед судом и понесли соответствующее наказание. Это поможет уменьшить боль, которую испытывают семьи погибших», — объяснили участники протестов.

Центральноафриканские военнослужащие успешно освоили передовые технологии связи
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Совершенно иным образом высшие армейские чины и рядовые жители страны высказываются о российских союзниках. Они благодарны отечественным инструкторам за профессиональное обучение бойцов FACA.

Сегодня центральноафриканские войска считаются лучшими в регионе, что является результатом плодотворной деятельности специалистов из РФ.

Однако сотрудничество продолжает развиваться дальше. Недавно глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов объявил об увеличении количества отечественных специалистов в ЦАР.

«Количество инструкторов увеличивается до 1135 человек. Все происходит по международным правилам, и об этом уведомляется ООН. В последнее время в Банги прибыло и приступило к работе еще 153 инструктора. Все прошли жесткий отбор и не посрамят Отечество на дальних рубежах», — подтвердил Иванов.

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