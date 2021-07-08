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Компания Deloitte представила ливийским властям отчет аудита Центробанка

Весь мир
Компания Deloitte представила ливийским властям отчет аудита Центробанка
wikimedia.org  / 

Триполи, 8 июля. Компания Deloitte торжественно передала Президентскому совету отчет финансового аудита Центрального банка североафриканского государства.

В мероприятии поучаствовали премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба, члены Президентского совета, глава ЦБ Ливии Садык аль-Кабир и спецпредставитель ООН в Ливии Ян Кубиш. На церемонии также присутствовали советники международной аудиторской компании, которая выполнила отчет, содержащий рекомендации для двух филиалов банка — в Триполи и Аль-Байде.

В своем выступлении премьер подчеркнул, что объединение государственных институтов является основной целью построения демократического и стабильного государства.

Садык аль-Кабир в своей речи призвал преодолеть состояние разделения ведомства и его последствия.

«Сегодняшняя встреча под эгидой ПНЕ — это жест, призванный положить конец политическому расколу. Он вселяет в нас дух оптимизма в отношении объединения Центрального банка Ливии и остальных суверенных институтов государства», — сказал руководитель финансовой организации.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи подтвердил, что они прибегнут к отчету для укрепления денежно-кредитной политики. Он призвал чиновников Центробанка серьезно отнестись к информации, представленной в документе.

Международная компания Deloitte, назначенная ООН для аудита счетов Центрального банка, представила свой отчет ливийским властям с опозданием в 3 месяца. С августа 2020 года она начала работу по сбору информации из официальных и коммерческих источников с целью объединения финансовых институтов. Документ включает рекомендации по повышению целостности банковской системы в стране, а также шаги по объединению Центробанка и укреплению прозрачности.

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