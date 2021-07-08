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Эфиопия заявила о готовности перейти ко второму этапу заполнения плотины «Возрождение»
Весь мир
Эфиопия заявила о готовности перейти ко второму этапу заполнения плотины «Возрождение»
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 8 июля. Власти Эфиопии заявили о готовности перейти ко второму этапу заполнения ГЭС Хидасэ.

Об этом сообщил министр ирригации Египта, который получил официальное письмо от африканского правительства с предупреждением о намерении увеличить количества воды в водохранилище.

В то же время египетские власти заявили о категорическом непринятии этой меры и расценили ее, как прямую угрозу региональной стабильности.

Также МИД Эфиопии направил письмо в Совет Безопасности ООН, в котором осудил попытки Лиги арабских государств оказать давление на решение о заполнении ГЭС.

Недавно ЛАГ провел саммит по плотине «Возрождение» в Дохе, при этом не пригласив представителей эфиопской стороны, и выпустил резолюцию с призывом к СБ вмешаться в переговорный процесс.

Стоит отметить, что сегодня Эфиопия переживает сильный внутренний кризис. В государстве происходит сильный родоплеменной раскол, по причине которого различные кланы ведут войну между собой, а также с правительственной армией.

Недавно сообщалось, что эфиопские сепаратисты «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) мобилизуют силы для борьбы с племенем амхара.

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