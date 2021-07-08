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Глобальный тренд на подорожание продуктов прервался в июне

  /   Обновлено: 08 июля 2021 20:35
Экономика
Глобальный тренд на подорожание продуктов прервался в июне
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 июля. Цены на продукты питания на мировых рынках впервые за 12 месяцев начали снижаться.

Смену глобальной тенденции зафиксировали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), пишет «Коммерсантъ».

«Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) в июне 2021 года составило 124,6 пункта... уровень ИПЦФ снизился впервые после 12 месяцев неуклонного повышения», — говорится на сайте ФАО.

Стоимость продуктов на внутреннем рынке России оказалась подвержена действию рекордной за пять лет инфляции. Темпы роста потребительских цен достигли 6,5%, а по отдельным категориям — превзошли это значение.

Среди прочего эксперты не исключают, что оптовая цена отечественных вин в текущем и следующем году может вырасти на 20%. При этом розничная стоимость поднимется примерно на 10%, пишет «ФедералПресс».

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