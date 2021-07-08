Власти Эфиопии отзывают ряд дипломатических миссий для экономии средств из госбюджета

Аддис-Абеба, 8 июля. Эфиопские власти решили отозвать ряд зарубежных дипломатических миссий в связи с экономией денежных средств, об этом сообщило издание Addis Standard.

На данный момент МИД вернул в страну 18 сотрудников посольства Эфиопии в Вашингтоне и 5 членов Постоянного представительства африканской республики при ООН.

Ранее эфиопский президент Абий Ахмед заявил о необходимости сократить траты на содержание посольств за границей. Лидер страны уверен, что пришло время реструктуризации экономики из-за пандемии коронавируса и последовавшего политического давления государств, которое возникло по причине строительства плотины «Возрождение».

Высказывания главы Эфиопии не являются шокирующей новостью, так как в стране уже долгое время протекает глубокий внутренний кризис. В республике происходит кровопролитная война племен, которая лишает казну денежных средств.

А также африканское государство испытывает сильное притеснение со стороны соседних держав и международных организаций, таких как Лига арабских государств или ООН, по причине желания использования водных ресурсов Нила для удовлетворения спроса на электроэнергию.