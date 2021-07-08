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Военные возвели в Амурской области в второй городок для строителей БАМа

  /   Обновлено: 08 июля 2021 20:33
Армия
Военные возвели в Амурской области в второй городок для строителей БАМа
wikipedia.org  /  I, Afonin/CC BY 2.5

Благовещенск, 8 июля. Второй блочно-модульный городок для военных железнодорожников построен в Амурской области.

Жилье возведено для строителей, участвующих в реконструкции и расширении Байкало-Амурской магистрали. Данная дорога имеет огромное значение для экономики страны, к стройке привлечено более 1500 бойцов инженерных войск и 980 единиц техники.

Блочно-модульный городок рассчитан на 60 человек. помимо жилья он оборудован столовой, комнатами досуга, спортзалом и другими помещениями.

На последнем совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства было решено не откладывать проект БАМа, а задействовать военнослужащих.

Военные уже подготовили для строительных работ территорию площадью более 10 гектаров, они продолжают расчищать лесополосу для второго полотна БАМ.

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амурская область бам военные железнодорожники
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