Неожиданная реакция ВМФ РФ на испанский корвет в Черном море удивила экспертов из США

Вашингтон, 8 июля. Появление испанского корвета в акватории Черного моря вызвало неожиданную реакцию со стороны России, заявили американские аналитики.

Страны Североатлантического альянса проводят в Черноморском регионе крупные учения Sea Breeze, за которыми пристально следят российские военные, отметили эксперты издания из США The National Interest в своей статье. Перевод материала приводит «ПолитРоссия». По их словам, пребывание морской техники НАТО в Черном море не является экстраординарным событием, однако Москва дала четкий сигнал, что ситуация в регионе контролируется Россией.

Выбор западных кораблей, действия которых отслеживают ВС РФ, вызывает вопросы, так как совершенно неясно, по какому принципу он делается, посетовали авторы статьи. Они напомнили, что недавно в Национальном центре управления обороной России сообщили об отслеживании действий итальянского фрегата Virginio Fasan, который недавно появился в Черном море. Журналисты удивились, что в масштабных маневрах Североатлантического альянса принимают участие 32 корабля разных стран, однако Москва предпочла вести наблюдение именно за фрегатом ВМС Италии.

«Непонятно, почему Россия обращает внимание на определенные военные корабли», — констатировали эксперты из США.

Недавно в Черное море прибыл испанский корвет Rayo, после чего в России заявили, что теперь взор Черноморского флота пал именно на него, рассказали авторы материала. Журналисты напомнили, что этот корабль принадлежит к классу Meteoro, а его экипаж состоит из 46 моряков. Кроме того, корвет способен транспортировать 30 бойцов морской пехоты. Основным предназначением Rayo является обеспечение защиты и сопровождение другой морской техники. Эксперты добавили, что неожиданный выбор этого корабля в качестве объекта наблюдения со стороны России совершенно непонятен и загадочен.

Ранее в Черноморском флоте РФ заявили, что российские военные внимательно наблюдают за действиями американского десантного корабля USS Yuma, который задействован в крупных учениях НАТО в Черном море Sea Breeze.

Кроме того, Россия дала достойный ответа на западные маневры, организовав собственные учения, которые состоялись в Краснодарском крае, передает «Царьград». ВС РФ отработали приемы защиты объектов Черноморского флота, в том числе, и от угроз с воздуха.