Лидеры BLM требуют от Байдена освобождения сотен политзаключенных

Лидеры движения Black lives matters и видные правозащитники обрушились с критикой на президента США Джозефа Байдена и руководство Демократической партии по поводу плачевной ситуации с правами человека в стране. Они требуют освободить сотни активистов, которые находятся в тюрьмах после участия в акциях протеста, вспыхнувших в стране после убийства Джорджа Флойда в мае прошлого года.

Спустя год после начала массовых протестов более 70 правозащитных организация обратились с открытым письмом к мэру Чикаго, демократке Лори Лайтфут с требованием обратить внимание на судьбу 350 активистов, находящихся в тюрьмах, которым предъявлены уголовные обвинения из-за участия в демонстрациях Black lives matter.

«В январе 2021 года законодательное собрание Иллинойса провело ряд реформ уголовно-правовой системы штата в ответ на эти исторические демонстрации. Законодатели неоднократно ссылались на движение BLM и акции лета 2020 года, заявляя, что они двигают Иллинойс «от протеста к прогрессу». В то время как эти важные реформы осуществляются, та же самая реформируемая правовая система угрожает отправить сотни жителей Чикаго в тюрьму за участие в протестах, которые привели к этим реформам», — говорится в заявлении.

Правозащитники подчеркивают, что многие из демонстрантов, которым сейчас угрожает тюремный срок, были задержаны со всевозможными нарушениями со стороны полиции, действия которой, несмотря на многочисленные обещания городских властей, до сих пор не расследованы.

Борцы за права человека требуют от городских властей освобождения всех задержанных и безоговорочного снятия обвинений.

О ситуации, сложившейся с заключенными активистами и отношении представителей BLM к пришедшей на волне протестов администрации Байдена свои комментарии специальному корреспонденту ФАН дали бывший конгрессмен от Демпартии и кандидат в президенты США Синтия Маккини и видный американский антивоенный активист и правозащитник Джо Йосбейкер.

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— Обладаете ли вы информацией о том, сколько активистов на сегодняшний день находятся в заключении?

— Маккини. В тюрьмах США содержится множество заключенных активистов. Обычно это люди совести, которые не согласны с незаконными или неэтичными действиями правительства США, и которые предпринимали все возможные меры для протеста. Правительство США — это преступная организация, которая больше не представляет интересы и волю народа США. Раньше это было так только для определенной доли населения, теперь это факт, по меньшей мере, для половины населения.

— Как на протестное движение повлияло решение суда присяжных по делу Дерека Шовина? Какова на сегодняшний день основная цель протестов?

— Маккини. У чернокожих в США есть много причин для ярости и злости. Жестокая полиция, безусловно, является одной из таких причин. Мой сын может однажды не вернуться домой из-за полицейского с расистскими взглядами, готового стрелять по любому поводу, и считающего это настоящей наградой. Однако мне не нужен Джордж Сорос, чтобы внушать мне, что жизнь черных имеет значение, чтобы я поддержала их организацию, основанную на боли черных, чтобы затем они могли использовать ее для своих собственных политических целей.

— Йосбейкер. Осуждение Шовина было воспринято как победа протестного движения. Штат Миннесота никогда раньше не осуждал белых полицейских за убийство чернокожих. В Миннесоте продолжаются протесты с целью привлечения к ответственности трех других полицейских, причастных к убийству Джорджа Флойда. Там также проходят протесты против общественного контроля над полицией.

— Что вы думаете о призывах члена Палаты представителей Максин Роджерс усилить конфронтацию с полицией?

— Йосбейкер. Мы с ней согласны. Протесты пока не изменили отношения полиции к чернокожим и латиноамериканцам.

— Маккини. Полиция была проблемой для чернокожих в США с тех пор, как США появились. Понимаете, у России мало опыта в области колониализма. Фактически, Россия помогла тем странам, которые были колонизированы, вырваться из западноевропейского ига. Колониализм стал прародителем высокомерия и пренебрежительного отношения у выходцев из Западной Европы. Эта черта поведения была историческим фактором даже в другой части Европы — например, в российской части Европы. Я наблюдала, как США пришли и образовали новую страну Косово из части Сербии, они сделали то же самое с Израилем. Факт этого высокомерия отвергает нынешнее руководство России. Кроме того, такая самонадеянность, несомненно, ведет к разврату, а США и Запад — развращенные общества, которые теперь полны хищников и паразитов. Посмотрите на условия, в которых находятся наши дети: жертвы торговли людьми, сексуальное насилие, растерянность, изоляция, одиночество, плохое образование.

Ваше нынешнее руководство также говорило об этом в новогоднем обращении в прошлом году или в позапрошлом году.

— Как активисты относятся к администрации Джо Байдена, отказавшегося выполнять договоренности, достигнутые с активистами BLM?

— Йосбейкер. Байден — меньшее из двух зол. Было необходимо победить Трампа, который был открытым сторонником превосходства белых. У Байдена ужасная история как одного из создателей системы массовых заключений.

Байден никогда не заключал никаких соглашений с активистами BLM, но движение вынудило Байдена пойти на некоторые уступки в его программе расового равенства.

Большинство активистов объединяются на местном уровне, поскольку полиция действует на местном уровне.

— Маккини. К сожалению, можно констатировать, что Дональд Трамп выступил (для американцев) Башаром Асадом, или Муаммаром Каддафи, или Саддамом Хусейном, или Владимиром Путиным, потому что, согласно Неоконам, правящим здесь бал, вышеупомянутые люди — худшие люди в мире, и когда их не станет, их место займет очередной злодей. Но те же самые люди уверены, что Хиллари Клинтон, у которой одних только преступлений на Гаити достаточно для книги (включая попытку ее подруги вывезти 33 гаитянских ребенка) должна быть президентом США!

В общем, большинство людей на улицах США ненавидят Дональда Трампа и были рады его уходу. Я подозреваю, что Джо Байден, который напоминает нам, почему демократов так ненавидит истинно прогрессивный, либеральный, радикальный интеллектуальный класс в США, вызовет аналогичное недовольство у молодых людей, которые поддержали его ранее.

pixabay.com / ralfskysegel

— Что вы думаете об обеспокоенности, выражаемой Белым домом по вопросам прав человека за рубежом на фоне состояния прав человека в США?

— Йосбейкер. Прошедшие протесты в поддержку Палестины показывают: протестующие знают, что риторика США в защиту прав человека — ложь.

— Маккини. Позвольте мне пояснить: я считаю себя ультрарадикалом и активистом, но я не активист Джорджа Сороса. Джордж Сорос не определяет проблемы, за решения которых я выступаю, мои приоритеты и рекомендации.

— Получают ли протестующие поддержку от международных правозащитных организаций?

— Маккини. В своей статье «Фиолетовая революция» я описываю, кто кого поддерживает, особенно, что касается Джорджа Сороса и других мультимиллиардеров.

— Йосбейкер. Большинство международных правозащитных организаций сосредоточено на зверствах в развивающихся странах. Конечно, некоторые из них — инструменты империализма. Лишь в 2021 году Human Rights Watch и Amnesty International наконец признали, что Израиль является государством апартеида. Они тратят больше времени на нападения на Китай, чем на настоящих нарушителей прав человека (США, Израиль, ЕС).

— Есть ли какая-нибудь реакция относительно судьбы политзаключенных со стороны национальных СМИ?

— Йосбейкер. СМИ в США контролируются корпорациями. Даже Национальное общественное радио поддерживает существующий общественный порядок. Единственный информационный повод, когда они говорят о протестах, — это когда протесты достаточно масштабны, чтобы нарушить обычную работу.

Конечно, когда в 2020 году вспыхнуло восстание, оно было настолько большим, что даже корпоративные СМИ широко освещали его.

— Маккини. СМИ на стороне миньонов Сороса.

— Нет ли у вас ощущения, что движение BLM было использовано демократической партией для достижения своих политических целей и теперь о нем постараются «забыть»?

— Маккини. Да.

— Йосбейкер. Да. Демократическая партия — одна из двух партий правящего класса. Монополистический капитализм является источником угнетения чернокожих, латиноамериканцев и иммигрантов. Демократы готовы противостоять расизму, но не желают противостоять национальному угнетению. Помните: Демократическая партия была партией южных рабовладельцев, восставших против Севера в Гражданской войне. Они были партией расистов до тех пор, пока США не были вынуждены положить конец системе апартеида на юге (от Техаса до Вирджинии). Когда президент-демократ Линдон Джонсон подписал Закон о гражданских правах и правах голоса, расисты встали и присоединились к Республиканской партии.

instagram.com / @joebiden

— Поддерживают ли с вами связь представители демократической администрации для решения вопроса освобождения активистов?

— Йосбейкер. Нет.

— Маккини. Никто из администрации США не заботится о заключенных.

— Какую политическую силу представители BLM намерены поддерживать на промежуточных выборах 2022 года?

— Маккини. BLM не заявлял о себе как об избирательном центре, независимом от Демократической партии. Как только моя статья «Фиолетовая Революция» будет переведена, станет очевидно, что BLM не представляет мои интересы.

— Йосбейкер. BLM не является единой организацией. Это стихийное движение, состоящее в основном из местных групп. Национальная группа Black Lives Matter Global Network не поддерживает политических кандидатов, но их самые известные представители выражали поддержку определенным демократам.

Хотя и Маккини, и Йосьейкер делают примерно одинаковые выводы, Синтия Маккини, которая в прошлом была членом Демократической партии, более жестко высказывается в отношении своих бывших однопартийцев.

В целом становится очевидно, что многие активисты после прихода администрации Байдена чувствуют себя обманутыми, понимая, что они стали разменной монетой в чужой политической борьбе. И действия президента Байдена, нарушающего одно предвыборное обещание за другим, заставляет многих продолжать протесты, которые уже начинают приобретать откровенно экстремистские формы.

Можно констатировать, что в США сложилась взрывоопасная ситуация, когда в разделенном обществе власть теряет доверие и поддержку обеих противоборствующих фракций: с одной стороны — консервативную часть общества, поддерживающую Трампа, с другой — активистов антифа и BLM. Сохранять хрупкое равновесие пока удается за счет сталкивания одних с другими, но если консерваторы и левые радикалы смогут вступить хотя бы в ситуативный союз против общего врага в лице администрации Белого дома, это может стать началом конца Соединенных Штатов, какими мы их знаем.