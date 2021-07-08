Военный комитет «5+5» подтвердил завершение ремонта прибрежной дороги в Ливии

Сирт, 8 июля. Совместный военный комитет «5+5» подтвердил завершение технического обслуживания прибрежной дороги, соединяющей запад и восток Ливии. Об этом сообщается на официальной странице переходного Правительства национального единства страны.

В качестве доказательств в социальной сети Facebook специалисты опубликовали минутное видео, где показаны кадры проезда автомобиля по Тарик ас-Сахили. На пути водителю встречается табличка с надписью: «Безопасный Сирт приветствует вас».

Члены Совместного военного комитета «5+5» уточнили, что проведут контрольную проверку шоссе, перед тем как пустить поток торговцев и мирных граждан. Ожидается, что трасса откроется в ближайшие дни.

Еще в июне офицеры согласовали запуск движения транспорта по Тарик ас-Сахили по окончании ремонтных работ. Мероприятие проходит в рамках выполнения условий «дорожной карты» по объединению всех регионов страны.

Трасса закрылась в 2019 году. Ее долго не могли ввести в эксплуатацию из-за плохого состояния и отсутствию безопасности. Ливийская национальная армия ранее заявляла, что шоссе не открывают из-за вооруженных формирований, требующих за это 250 млн динаров.