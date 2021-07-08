Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 21:08
21:06
Общество
Биологи из Самары вывели новые сорта грецкого ореха
21:06
Политика
Владимир Путин признался в любви к красоте Кабардино-Балкарии
21:05
Общество
Гражданин США находится в числе задержанных из-за убийства президента Гаити
21:02
Армия
Атомная подлодка «Орел» прибыла в Кронштадт для участия в параде ВМФ РФ
21:02
Общество
Попова: около 66% россиян заражаются дельтам-штаммом коронавируса
20:58
Общество
Врачи из Подмосковья успешно прооперировали ногу женщины с редкой патологией
20:57
Шоу-бизнес
Юрий Куклачев и его супруга обновили свадебные клятвы в Ялтинском ЗАГСе
20:57
Происшествия
Уголовное дело возбудили против выдавшего аварийное жилье сироте крымского чиновника
20:55
Весь мир
Парламент Туниса не принял законопроект по спасению экономики
20:54
Общество
Несколько московских новостроек заселят в конце июля по программе реновации
Все новости

«Врачи без границ» призвали Эфиопию расследовать убийство сотрудника в штате Тыграй
Весь мир
«Врачи без границ» призвали Эфиопию расследовать убийство сотрудника в штате Тыграй
wikipedia.org  /  VOA / Public Domain

Аддис-Абеба, 8 июля. Эфиопский межплеменной конфликт набирает силу. На этот раз его жертвой стали сотрудники международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF).

Сообщается, что 24 июня три представителя MSF погибли в штате Тыграй при невыясненных обстоятельствах. Руководство «Врачей без границ» настаивает на необходимости обеспечения безопасности для членов организации, в противном случае они будут вынуждены покинуть Эфиопию.

Некоторые отделения гуманитарной миссии уже закрылись, в частности, в таких населенных пунктах, как Абий-Адди, Адиграте и Аксуме. MSF призывает стороны конфликта к мирным переговорам и уважению к деятельности организации.

Сотрудники продолжают оказывать помощь людям, которые остро нуждаются в ней, с соблюдением всех мер предосторожности. Ранее сообщалось, что небольшая группа боевиков атаковала конвой «Врачей без границ» в Центральноафриканской Республике.

Вернуться назад

эфиопия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru