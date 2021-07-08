«Врачи без границ» призвали Эфиопию расследовать убийство сотрудника в штате Тыграй

Аддис-Абеба, 8 июля. Эфиопский межплеменной конфликт набирает силу. На этот раз его жертвой стали сотрудники международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF).

Сообщается, что 24 июня три представителя MSF погибли в штате Тыграй при невыясненных обстоятельствах. Руководство «Врачей без границ» настаивает на необходимости обеспечения безопасности для членов организации, в противном случае они будут вынуждены покинуть Эфиопию.

Некоторые отделения гуманитарной миссии уже закрылись, в частности, в таких населенных пунктах, как Абий-Адди, Адиграте и Аксуме. MSF призывает стороны конфликта к мирным переговорам и уважению к деятельности организации.

Сотрудники продолжают оказывать помощь людям, которые остро нуждаются в ней, с соблюдением всех мер предосторожности. Ранее сообщалось, что небольшая группа боевиков атаковала конвой «Врачей без границ» в Центральноафриканской Республике.