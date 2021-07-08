Папа Римский призвал к примирению протестующих и правительства в Эсватини

Мбабане, 8 июля. В Эсватини продолжаются массовые акции протеста против действующей власти.

Люди требуют свержения монархии и короля Мсвати III, а также устраивают погромы: жгут покрышки, магазины и офисные помещения.

Силовики пытаются подавить демонстрации силой, используя против митингующих боевое оружие. Согласно сообщениям СМИ, из-за действий правоохранителей погибло не менее 40 человек.

Папа Римский Франциск прокомментировал ситуацию и выразил сожаление по поводу происходящего в Эсватини. Он призвал протестующих и власти сесть за стол переговоров.

«Я призываю тех, кто занимает ответственные посты, и тех, кто выражает свои чаяния относительно будущего страны, необходимо приложить согласованные усилия для диалога, примирения и мирного урегулирования различных позиций», — заявил глава католической церкви.

Ранее сообщалось о начале митингов в африканском королевстве. Тогда в ходе демонстраций погибло восемь эсватинийцев. Поводом для начала беспорядков стал государственный запрет на проведение шествий.

Также появлялись сообщения о том, что Мсвати III поспешно покинул страну и уехал в ЮАР. Однако премьер-министр опроверг эту информацию и сказал, что монарх находится на территории Эсватини.